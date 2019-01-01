Челябинский терапевт оказался убийцей и «вампиром»

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются, как именно горе-врач смог купить диплом и высшем образовании, а также нанес ли он своей деятельностью кому-либо вред, передает РЕН-ТВ.





Выйдя из тюрьмы, он вдруг решил стать терапевтом. В медицинском учреждении до недавнего времени и не догадывались, кто у них работает.