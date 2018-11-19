В Чечне погибла женщина, родившаяся в 19 веке

Свой последний день женщина встретила в Чечне. Родственники Коки рассказывают, что она не болела, но в последнее время ее беспокоило давление. Умерла самая пожилая женщина России после того, как ей вдруг стало плохо. Кока жаловалась на то, что ей тяжело дышать. Врачи, к сожаленью, не смогли спасти женщину.