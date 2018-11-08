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Парижских полицейских признали виновными в изнасиловании туристки
22:05, 31 января
Тэги: полиция, франция, париж, изнасилование
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