Учёные выяснили, что делит людей на "жаворонков" и "сов"

Учёные из Великобритании и США провели исследование, в ходе которого изучили геномы 700 тыс человек на придмет того, как они влияют на сон человека. Результаты работы учёные опубликовали в издании ZME Science.





Выснилось, что на то, будет человек “совой” или “жаворонком”, влияет его ДНК, то есть наследственность. Оказалось, что таких генов существует около 250 и все они экспрессируются в мозге, а также в глазной сетчатке.





Ученые утверждают, что выявленные гены сдвигают режим дня человека примерно на 30 минут. Но больше всего людей делит на “сов” и “жаворонков” всё же образ жизни, питание, спальное место и прочее.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, почему некоторые люди едят и не толстеют . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



