Сегодня
30 января, среда
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

На часах Судного дня по-прежнему без двух минут полночь — но это не нормально

07:39
Тэги: часы, ученые, война
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: часы, ученые, война



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Делегация Ленобласти сделала первый шаг к партнерству с Нормандией
  • Вода Дырявая крыша на Рубинштейна разбудила посреди ночи девочку
  • “Сохранился и на здание”: очевидцы зафиксировали “альпиниста-экстремала” на петербургской филармонии (ФОТО)
  • Мошенники во Всеволожском районе незаконно продавали земельные участки
  • Районный суд Санкт-Петербурга выслушал первый вердикт по делу о пьяном убийце
  • Пожертвования В петербургском храме появился банковский терминал для сбора пожертвований
  • Вице-губернатор Ленобласти Коваль отрицает свою причастность к мошенничеству
  • Филармония Денис Мацуев выступит в петербургской филармонии в вечер открытия Года памяти Даниила Гранина
  • На Загребском бульваре водитель сбил женщину с трехлетним ребенком
  • Снег В Петербурге установили рекорд по вывозу снега
  • Пожарные и реанимация спасают перевернутую на Приморском шоссе иномарку (ВИДЕО)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
30 января
Китай и США не поддержат Россию в случае военного конфликта с Японией, заявил эксперт
27 января
Стало известно, почему некоторые люди едят и не толстеют
26 января
Карельские ученые предлагают отодвинуть начало учебного дня в школах на полчаса вперед
26 января
Отечественный фильм "Спасти Ленинград" выходит в прокат
21 января
Стало известно, как время года, в которое родился человек, влияет на здоровье
20 января
Специалист рассказал о том, как лучше смотреть на затмение 21 января
20 января
Украина может объявить войну России, если “Северный поток-2” так и не закончат

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
На часах Судного дня по-прежнему без двух минут полночь — но это не нормально
На часах Судного дня по-прежнему без двух минут полночь — но это не нормально
Трое из четырех жителей Петербурга зарегистрированы в соцсетях и тратят на Интернет по 5 часов в день
Трое из четырех жителей Петербурга зарегистрированы в соцсетях и тратят на Интернет по 5 часов в день
В России выбрали лучший фильм 2018 года
В России выбрали лучший фильм 2018 года
В Ленобласти к 2025 году планируют расселить 11 тысяч человек, проживающих в аварийном жилье
В Ленобласти к 2025 году планируют расселить 11 тысяч человек, проживающих в аварийном жилье
ВРИО губернатора Петербурга Беглов попал в снежный плен
ВРИО губернатора Петербурга Беглов попал в снежный плен
Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами
Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами
Ленобласть вошла в топ лучших зимних курортов
Ленобласть вошла в топ лучших зимних курортов
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Дрозденко озвучил причину взрыва на заводе “Полипласт С-З” в Кингисеппе
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Будущее наступает быстрее, чем люди успевают научиться в нем жить
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Привезенные китайским модулем “Чанъэ-4” на Луну семена хлопчатника дали ростки
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Фотография куриного яйца набрала большего всего лайков в Instagram
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
^ Наверх