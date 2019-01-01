На часах Судного дня по-прежнему без двух минут полночь — но это не нормально





Ученые оценивают геополитическую обстановку в мире и близость человечества к экологической катастрофе начиная с 1947 года, когда проект впервые появился. Ближе всего к концу человечество, согласно проекту, подошло в 1953 — как и сейчас, часы показывали 23:58. “Лучше” всего ситуацию оценивали в 1991 году — тогда конец холодной войны передвинул время на 23:43.





В своем заявлении 2019 года авторы подчеркнули, что человечество стоит перед двумя угрозами — изменениями климата и ядерной войной. Авторы “бюллетеня” считают, что мир застрял в положении хаоса, дезинформации, гонки вооружений, и это стало нормой — но еще не все потеряно.





Часы Судного дня, придуманные экспертами Чикагского университета, продолжают показывать 23:58 — на ежегодном собрании их оставили без изменения