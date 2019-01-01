Российский хакер слил в сеть победителей «Грэмми»

Лучших опубликовали в Twitter-аккаунте – на видеоролике видны все победители в ключевых номинациях. Так, по данным хакера, «Лучшей песней» станет трек «I Like It» Карди Би, а лучшим саундтреком «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась». Также известен «Лучший альбом» - им якобы станет «H.E.R.» Тейлор Свифт.





Пользователя, который слил информацию, уже нет в Twitter – его аккаунт удален, но пользователи успели сохранить список.





Напоминаем, что настоящих победителей все узнают в ночь с 9 на 10 февраля 2019 года.



