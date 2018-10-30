Семья Майкла Джексона раскритиковала документальный фильм «Покидая «Нэверленд»

Близкие погибшего музыканта не понимают, почему в СМИ продолжают обсуждать тему педофилии Джексона. Они напомнили, что против певца не было выдвинуто ни одного доказанного обвинения, правоохранительные органы признали музыканта невиновным.





«СМИ готовы снова и снова верить этой лжи», - говорится в заявлении Джексонов.





Родственники короля поп-музыки расстроены из-за того, что в прессе и в фильмах порочат имя человека, который даже не может уже себя никак защитить. Они заявили, что это – не журналистика, «это несправедливо». Все интервью, представленные в фильме, Джексоны назвали фальшивкой.



