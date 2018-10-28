Большинство россиян не хотят, чтобы Курильские острова передали Японии



Нашлись и те, кто не против передачи земель Японии. Они выступили дипломатами и предположили, что такой жест поможет наладить дружественные отношения между странами, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в японской деревне на севере Хоккайдо скончался самый старый мужчина на планете. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Люди называли различные причины, по которым не нужно передавать Курильские острова другой стране. Так, большинство убеждено, что земли принадлежат России и не могут быть во владении кого-то еще. Другие же уверены, что раз государство отвоевало территорию, значит возвращать ее не нужно.