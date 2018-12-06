Школьник, получивший ожоги 98% кожного покрова, скончался в московской больнице

К слову, жидкость позже обнаружили на одежде пострадавшего. Кто именно облил и поджег мальчика – уточняется. Правоохранительные органы думают, что это могли быть его товарищи, но не собираются останавливаться на одной версии. Виновным в происшествии мог быть кто-то еще.