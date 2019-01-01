Похитители картины Куинджи могут лишиться свободы на 15 лет (видео)



Полицейские все-таки не оставляют надежду отыскать «Ай-Петри. Крым» Куинджи, которую украли прямо на глазах у посетителей в Третьяковской галерее в Москве. Преступникам сейчас грозит до 15 лет тюрьмы, а также штраф до 500 тысяч рублей, сообщают "Известия".





Известно, что оно возбуждено по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Предмет искусства стоит до 50 миллионов рублей – в случае, если ее не удастся найти, Русский музей, являющийся владельцем картины, получит страховые выплаты в размеры 12 миллионов рублей.