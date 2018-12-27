В Крыму облили краской памятник «Вежливым людям»



Напоминаем, что достопримечательность появилась в 2014 году в честь российских военных, которые следили за порядком при проведении референдума за присоединения Крыма к России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что между Крымом и Украиной возвели забор с колючей проволокой и камерами . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Известно, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил памятник краской. Его уже задержали – в отношении злоумышленника заведено административное дело. Сейчас мужчину пока что обвиняют в том, что он появился в общественном месте пьяным. Пока что уголовное дело по статье о вандализме не возбуждено, сообщает РИА Новости. До сих пор не удалось именно, зачем мужчина решил испортить памятник «Вежливым людям».