В Саратове учителей заставили убирать снег в минус 20 градусов

«И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать», - пишет автор поста, которого поддержали многие жители Саратова.





Информация о том, как школа борется с осадками, дошла до мэра. Он потребовал найти людей, ответственных за бесчеловечный субботник, и наказать их.







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