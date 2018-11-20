В Русском музее сказали, что украденная картина Куинджи была застрахована



Напоминаем, что 27 января из Третьяковской галереи украли картину прямо на глазах у посетителей. Она принадлежит фонду петербургского музея, а в Москву поехала как часть временной выставке. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников – предположительно, картину украли двое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что свидетельница кражи картины в Третьяковской галерее прокомментировала увиденное. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Стало известно, что работа художника Куинджи была застрахована. Обычно страховая сумма значительно меньше той, сколько стоит картина, заявил директор Русского музея Владимир Гусев. Так, эксперты оценивают стоимость полотна довольно высоко – по некоторым источникам, ее можно было бы продать почти за 50 миллионов рублей.