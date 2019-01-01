Полиция считает, что к краже картина Куинджи может быть причастен сотрудник галереи



Стоимость картины, которая принадлежит Русскому музею Санкт-Петербурга, оценивается в 12 миллионов рублей.



Полицейские предположили, что в непростом деле преступникам помогал один из сотрудников Третьяковки. Кого именно они подозревают – не уточняется. Сейчас специалисты тщательно изучают все улики, передают РИА Новости.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что свидетельница кражи картины в Третьяковской галерее прокомментировала увиденное. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают воров. Очевидцы рассказывают, что все случилось прям на глазах у посетителей – неизвестные сняли картину со стены и уехали куда-то на белом Мерседесе. Охранники прибыли на место происшествия слишком поздно.