Samsung создаст экологически чистые упаковки для своих гаджетов

Известно, что первые смартфоны и техника будут продаваться в новых упаковках уже совсем скоро – в первой половине текущего года. Сейчас известный бренд использует пластик, от которого хочет полностью отказаться. Для этого Samsung постарается увеличить количество бумаги и полимеров, которые можно перерабатывать – это стало известно из пресс-релизов компании.