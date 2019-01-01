В гараже Невского района дотла сгорел Nissan

Накануне, 27 января, около шести часов вечера в Невском районе Петербурга загорелся гараж. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.





На место происшествия выехали 15 спасателей и три единицы техники, и уже через 40 минут пожар удалось ликвидировать. Однако в результате происшествия автомобиль Nissan, который был внутри гаража, сгорел полностью. Внутри постройки выгорело 20 квадратных метров обстановки.

Пока неизвестно, что загорелось раньше – гараж или машина. Также не установлена причина пожара.



