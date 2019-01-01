В Выборгском районе Тойота стала «царем горы»



Где именно находится владелец Тойоты – непонятно. Также неясно, как он будет вызволять свою машину с верхушки сугроба.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Лиговском снегоуборочный экскаватор врезался в инкассаторскую машину. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга











Фотографии с места событий выложили пользователи социальной сети «Вконтакте». На них видно, что Тойота темного цвета каким-то образом оказалась на огромном сугробе. Как именно так произошло – никто не понимает. Комментирующие пост предположили, что автолюбитель просто неудачно припарковался. Другие же просто начали придумывать прозвища для автомобиля. Всем сразу пришло на ум «царь горы».