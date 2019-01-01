Назвали лучшие фильмы о блокадном Ленинграде

В День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, 27 января, эксперты назвали лучшие фильмы, которые показывают события тех времен. Об этом сообщает руководитель рабочей группы создания Музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» Милена Третьякова. Также она отмечает, что лучше всего о блокадном Ленинграде рассказывают документальные фильмы.





Так, на первом месте в рейтинге оказалась лента Виктора Эйсымонта «Жила-была девочка» – она вышла еще в 1944 году. Второе место занял фильм Ленинградская симфония» (1957 г.) Захара Аграненко, а на третьем месте картина «Балтийское небо» (1967 г.) Владимира Венгерова.





Далее рейтинг лучших фильмов о блокаде выглядит так: «Блокада», «Читаем блокадную книгу», «Дневные звёзды», «Зимнее утро», «Зелёные цепочки», «Мы смотрели смерти в лицо», «Порох».





Лучшими сериалами про блокаду стали: «Ладога», «Ленинград» и «Линия Марты».



