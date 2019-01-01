Водители «нарисовали» цифру 75 у СКК «Петербургский»



Место для акции выбрали неслучайно – недалеко от Парка Победы. Петербуржцы также зажгли свечи и почтили память о погибших минутой молчанья. Известно, что организатором флешмоба стала региональная общественная организация автомобилистов «СПБ.АВТО».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглову подарили на память о 75-ой годовщине освобождения Ленинграда от блокады гильзу. Это случилось сразу после праздничного салюта. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: Вконтакте









Место для акции выбрали неслучайно – недалеко от Парка Победы. Петербуржцы также зажгли свечи и почтили память о погибших минутой молчанья. Известно, что организатором флешмоба стала региональная общественная организация автомобилистов «СПБ.АВТО».

Флешмоб состоялся в воскресенье вечером, 27 января, у СКК «Петербургский». Сразу несколько автолюбителей приехали, чтобы выстроиться в цифру 75 – ровно столько лет прошло со дня, когда ленинградцы узнали об окончании блокады.