На Марсовом поле состоялась историческая реконструкция парада 1944 года



Напоминаем, что радостная весть пришла в дома горожан 75 лет назад. Десятки тысяч людей вышли из дома, чтобы поздравить друг друга с праздником.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пользователи соцсетей делятся видео салюта в честь 75-летия снятия блокады. Он прогремел сразу после исторического – в 9 часов вечера. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: администрация Санкт-Петербурга













Мероприятие приурочили к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Оно началось в семь часов вечера с выступления духового оркестра. Уже через час петербуржцы и гости города увидели салют, который сделали похожим на тот, который видели ленинградцы в 1944 году.