На Лиговском снегоуборочный экскаватор врезался в инкассаторскую машину

Поздним вечером, 27 января, на Лиговском проспекте произошла авария с участием инкассаторской машины и экскаватора. Об этом очевидцы пишут в шруппе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».





Сообщается, что снегоуборочный экскаватор занимался своей работой и случайно врезался в машину инкассаторов. По предварительной информации, пострадавших нет. На движение по Лиговскому авария не повлияла.





На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают точные обстоятельства случившегося.