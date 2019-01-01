Шарапова продолжает делиться в соцсетях впечатлениями от Петербурга



Примечательно, что рядом лежат закуски с салями – они дешевле на 100 рублей. Пользователи социальной сети так и не разобрались, как им реагировать на фотографию – некоторые посчитали, что Шарапова иронизирует. Примечательно, что рядом лежат закуски с салями – они дешевле на 100 рублей. Пользователи социальной сети так и не разобрались, как им реагировать на фотографию – некоторые посчитали, что Шарапова иронизирует.

Известно, что экс-первая ракетка мира прибыла в город на Неве еще 24 января вместе со своей мамой. Главная цель девушки – принять участие в турнире St.-Petersburg Ladies Trophy. Шарапова специально приехала чуть раньше, чтобы успеть погулять по городу. Так, например, она уже сходила в Мариинский театр – фотографиями появилась еще вчера, 26 января. Спустя сутки девушка выложила еще один пост – на снимке красуются бутерброды с красной икрой, которые стоят 400 рублей каждый.