У подполковника в Каменке украли телефон

Оперативное прикрытие ». Вечером 25 января в отдел полиции Выборгского района Ленинградской области обратился 39-летний мужчина и рассказал, что лишился своего мобильного телефона. Об этом 27 января сообщает АН «».





Как стало известно, заявитель является полковником Минобороны войсковой части 02511 в поселке Каменка. Военнослужащий заметил пропажу своего смартфона еще днем 27 декабря прошедшего года. Кража произошла в казарме отдельной мотострелковой бригады в Каменке.



Ущерб от пропажи оценили в 40 тыс рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и ищут злоумышленников.



