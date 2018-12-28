|
Сегодня
28 января, понедельник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
У подполковника в Каменке украли телефон
23:19, 27 января
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Водители «нарисовали» цифру 75 у СКК «Петербургский»
- Назвали лучшие фильмы о блокадном Ленинграде
- На Марсовом поле состоялась историческая реконструкция парада 1944 года
- Блокадники и ветераны ВОВ смогут ездить по ЗСД бесплатно 27 января
- Шарапова продолжает делиться в соцсетях впечатлениями от Петербурга
- На Лиговском снегоуборочный экскаватор врезался в инкассаторскую машину
- Беглову подарили на память о 75-ой годовщине освобождения Ленинграда от блокады гильзу
- Зенитовец Лодыгин теперь будет играть за «Олимпиакос»
- Пользователи соцсетей делятся блокадными портретами родных и близких
- В России продали около 35,5 тысяч китайских автомобилей
- В Приморском районе после прорыва трубы оставили каток
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.