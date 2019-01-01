Беглову подарили на память о 75-ой годовщине освобождения Ленинграда от блокады гильзу

Для того, чтобы главе города надолго запомнилось увиденное, ему решили вручить пустую гильзу от снаряда, который выпустили с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Напоминаем, что сегодня вечером прозвучало сразу 30 залпов пушек, которые сопровождали салют из трех тысяч фейерверков. Беглов, находясь на улице, еще раз поздравил петербуржцев и гостей города с праздником, а также напомнил, что «это салют в честь Города-героя Ленинграда и его жителей».