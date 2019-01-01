Зенитовец Лодыгин теперь будет играть за «Олимпиакос»



Напоминаем, что за «Зенит» Лодыгин отыграл 164 матча. Многие из них стали удачными, но не последний – вратарь пропустил сразу четыре мяча. За плечами Лодыгина – несколько кубков и чемпионское звание.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» почтил память о блокаде минутой молчанья. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

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Известно, что Лодыгин играл за петербургскую команду на протяжении пяти лет. До этого он выступал за некоторые греческие клубы, так как футболист в возрасте 10 лет переехал в страну вместе со своей мамой-гречанкой. У Лодыгина двойное гражданство. Уже сейчас он прошел медицинский осмотр и подписал контракт с «Олимпиакос». Неизвестно, на каких условиях состоялся переход.