В Приморском районе после прорыва трубы оставили каток

Сегодня, 27 января, около 13 часов у дома №17 по улице Репищевой Приморского района Петербурга произошел прорыв трубы. Об этом пишет Telegram-канал «Аварийный Петербург».





В результате инцидента никто не пострадал, да и вода в дома поблизости не перестала поступать. Однако прорыв трубы ликвидировали далеко не сразу – сотрудники «Водоканала» сделали это только около 18:30. При этом на месте происшествия образовалась большая лужа с водой, которая уже превратилась в своеобразный каток. Коммунальные службы пока не позаботились о том, чтобы как-то убрать лед.



