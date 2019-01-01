Пользователи соцсетей делятся блокадными портретами родных и близких

Петербуржцы, а также те, чьи родственники защищали город во время ВОВ выкладывают фотографии своих героев и делятся их воспоминаниями. Некоторые из них до сих пор живы, а кто-то так и не дождался номера «Известий» с сообщением об окончании блокады, но все они – живы, пока память о них свежа.