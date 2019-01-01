В России продали около 35,5 тысяч китайских автомобилей

Дело в том, что «китайцы» составили всего два процента от всех проданных автомобилей в прошлом году. Продажи китайских машин увеличились на 11 процентов.



Россияне чаще всего приобретали автомобили марки Lifan – они составили 40% от 35,5 тысяч машин. Но это, стоит отметить, меньше, чем в 2017 году.



На втором месте находится Chery – машин этого бренда удалось продать чуть больше 5,1 тысяч. Продажи, по сравнению с 2017 году, также упали – на пять процентов.



Третье место в рейтинге занял Geely – спрос на этот бренд, напротив, увеличился примерно в два раза, делится данными аналитическое агентство «Автостат».







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