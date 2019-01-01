Фильм «Т-34» стал вторым в истории российского кинематографа

Отечественный военный фильм «Т-34» стал вторым по сборам в России за всю историю. Об этом 27 января пишет ТАСС.





Премьера фильма Алексея Сидорова состоялась первого января 2019 года и вплоть до сегодняшнего дня картина успела собрать 2,2 млрд рублей. Это второй результат за всю историю российского проката. На первом месте также отечественная картина «Движение вверх», которая вышла в конце декабря 2017 года, – она собрала больше трех млн рублей. После «Т-34» находится фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».



