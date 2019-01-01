Эксперты назвали пять самых странных автомобилей

Чуть менее странным специалистам показалась модель от Messerschmitt. Это – военная машина, отличающаяся своими странными формами.









На третьей строчке разместился BMW Isetts 300. Это – крохотный автомобиль, в которой помещалось максимум два человека. На третьей строчке разместился BMW Isetts 300. Это – крохотный автомобиль, в которой помещалось максимум два человека.







Четвертое место в топе досталось Bong Bug 700E с тремя колесами. Многие сравнивали автомобиль с катерами – всего в мире таких было около двух тысяч машин.







Пятерку замыкает первая модель Mazda. В чем именно странность модели – не совсем понятно, говорится на сайте CarsWeek.ru.





Фото: Wikipedia













