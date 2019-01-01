Создатели «Смешариков» задолжали Фонду кино более 80 миллионов рублей

Известно, что компания занимала около 30 миллионов рублей. Фонд кино довольно долго ждал возврата средств – мультфильм вышел еще весной 2018 года. Спустя почти год спонсор подал иск, потребовав выполнения обязательств. Создатели «Смешариков» пообещали, что выплатят необходимую сумму – об этом говорится в сообщении группы компаний «Рики».