Водитель в Сосновом Бору не успел затормозить перед "зеброй"

Накануне, 26 января в Сосновом Бору Ленинградской области в зоне пешеходного перехода едва не произошло ДТП. Об этом очевидцы сообщают в группе «Мой Сосновый Бор».





Известно, что инцидент произошел на проспекте Героев. Группа людей начала переходить дорогу по «зебре». Среди пешеходов был ребенок. Очевидцы рассказывают, что автомобиль не успел затормозить перед пешеходным переходом и едва не задавил ребенка.





Пока точно неизвестно, пострадал ли кто-то в результате случившегося. Однако свидетели утверждают, что, скорее всего, столкновения не произошло.



