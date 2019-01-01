Свидетельница кражи картины в Третьяковской галерее прокомментировала увиденное



Только потом она поняла, что увидела преступников. Осознание пришло тогда, когда в зал ворвались охранники и помчались за ловкачами. Девушка утверждает, что воры сели в белый Мерседес и отправились в неизвестном направлении. Свой комментарий она дала в своем Instagram-аккаунте.

Напоминаем, что эксперты оценили стоимость картины в 12 миллионов рублей, говорится в ТАСС. Известно также, что картина является собственностью Русского музея в Санкт-Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спустя шесть лет украденная картина Пикассо нашлась в Румынии. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Только потом она поняла, что увидела преступников. Осознание пришло тогда, когда в зал ворвались охранники и помчались за ловкачами. Девушка утверждает, что воры сели в белый Мерседес и отправились в неизвестном направлении. Свой комментарий она дала в своем Instagram-аккаунте.

Поход в галерею запомнится девушке надолго – не каждый день дорогущие произведения искусства воруются прям из-под носа. Свидетельница уверяет, что все видела – полотно якобы сняли со стены прямо при ней. Девушка сначала решила, что неизвестные – это работники галереи, которым для чего-то понадобилось перевесить или снять работу Куинджи.