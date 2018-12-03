Пользователи соцсетей делятся видео салюта в честь 75-летия снятия блокады

Многие из них отправились к Неве, где можно было рассмотреть всю красоту. Салют состоял из трех тысяч фейерверков. Вместе с петербуржцами и гостями города на него смотрел временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.





Напоминаем, что на Петропавловской крепости установили орудия, которые также пародовали людей шоу – 30 залпов прозвучали в честь блокадников, которые боролись за свой город до последнего.







Фото: Вконтакте



