Женщина скончалась в магазине Выборга

Как стало известно, женщина зашла в магазин по Крепостной улице, немного позже ей стало плохо. Она пыталась воспользоваться ингалятором, но это не помогло. На место приехали две бригады скорой помощи, однако медики уже ничего не смогли сделать. Пострадавшая скончалась прямо в магазине.





По предварительной версии, причина смерти – приступ астмы. Точные обстоятельства выясняются.





Сейчас разыскиваются родственники и близкие погибшей, устанавливается её личность. Сообщается, что женщина была прописана на Приморской улице Выборга.



