Минприроды назвал Ленинградскую область чистым регионом

Специалисты, пытаясь выяснить, какой регион самый чистый в России, отправились в разные уголки нашей страны. Там они измеряли, насколько чистый воздух, а также выясняли уровень загрязняющих веществ и многое другое. Информация о различных территория находится в докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». Согласно этому документу, ни один город в Ленинградской области не является грязным.