В Ленинградской области состоялась акция в честь снятия блокады



Известно, что самую маленькую звездочку удалось сделать в Пениковском сельском поселении в Ломоносовском районе. зато в Кировском районе вышло более тысячи человек, говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин похвалил «Ленрезерв», общаясь с основателем проекта. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Все желающие собирались в заранее обговоренном месте. Их задачей было выстроиться в форму звезды. Акцию приурочили к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Своим флэшмобом жители региона хотели почтить память тех, кто погиб, защищая город, а также заявить: мы – помним.