Полицейский из Пскова решил пострелять по петербуржцам

Накануне, 26 января, около четырех часов утра на проспекте Энергетиков в Петербурге произошел конфликт с участием полицейского и горожан. Об этом пишет «Фонтанка».





Все началось с того, что сотрудник псковской полиции гулял по ночному Петербургу со своим товарищем из Калининграда. В один момент они встретились с группой петербуржцев и между компаниями начался конфликт. Сначала словесный, но позже перерос в драку. Причина пока не известна, но закончился он тем, что сотрудник Псковской полиции достал травматический пистолет и выстрелил. Однако пуля попала в ладонь его друга из Калининграда. Видимо, он пытался остановить своего разгоряченного товарища.





Пострадавшего жителя Калининграда доставили больницу, но позже отпустили. А петербуржцы, участники перепалки, написали на полицейского из Пскова заявление. Ведется проверка.



