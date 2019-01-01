Петербуржцы удивились неуважительному отношению к пушке, которую тащили по шоссе Революции



Известно, что пушка не принадлежит реконструкторам клуба «Красная звезда». Повредилась ли она после такой неаккуратной транспортировки – не уточняется. Эксперты отмечают, что такие орудия доставляется на специальных тралах, говорится в «Фонтанке».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин похвалил «Ленрезерв», общаясь с основателем проекта . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Известно, что пушка не принадлежит реконструкторам клуба «Красная звезда». Повредилась ли она после такой неаккуратной транспортировки – не уточняется. Эксперты отмечают, что такие орудия доставляется на специальных тралах, говорится в «Фонтанке».

Интересную картину застали сегодня, 27 января, в Красногвардейском районе северной столицы. Петербуржцы, услышав скрежет металла об асфальт, заметили, что пушка, привязанная к «полуторкам», «клюет носом». Никому, к слову, до этого не было никакого дела.