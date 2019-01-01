Водителей просят не выезжать на трассы Ленинградской области

Водителей автомобилей из Петербурга и Ленобласти попросили пока воздержаться от дальних поездок. Речь идет федеральных трассах Ленинградской области. Такую рекомендацию 27 января дал ФКУ Упрдор «Северо-запад».





Дело в том, что сейчас трассы по-прежнему остаются занесенными снегом. Коммунальные службы убирают снег и посыпают трассы специальной смесью, однако ситуация пока не улучшается.





Также Росавтодор просит водителей, если отправиться в долгий путь всё же необходимо, соблюдать дистанцию на дороге, не превышать скорость и особенно быть внимательными в зоне пешеходных переходов.



