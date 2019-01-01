В Петербурге перед улицей блокадного Ленинграда выстроилась огромная очередь

Сегодня, 27 января, в День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, в Петербурге последний день работает выставка, посвященная блокаде. Она располагается в здании «Ленрезерва» на Феодосийской улице и представляет собой своеобразную «улицу блокадного города», где воссоздали Ленинград тех времен.





Вечером очередь к «Ленрезерву» протянулась от самого здания на Феодосийской улице, 4 до улицы Жукова, пишет «Фонтанка». Чтобы жители и гости Петербурга успели посмотреть на экспозицию, время работы «Ленрезерва» продлили с 18:00 до 20:00.



