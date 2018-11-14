Петербургская художница, пытаясь утешить Емельяненко, нарисовала его портрет грудью

Слава к художнице пришла после того, как стало известно, что Романовская при работе над шедеврами использует не кисти, а собственную грудь. Своими работами она делится в социальных сетях – Емельяненко на троне появился в Instagram-аккаунте художницы. В посте она написала: «В утешение Федору», намекая на его проигрыш в поединке с Райаном Бейдером. Бой состоялся в рамках турнира Bellator в ночь с 26 на 27 января. К сожалению, россиянин не смог проявить себя.