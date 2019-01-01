Стало известно, из-за чего горела «Лента» на Обводном канале



Напоминаем, что в прошлом году в гипермаркете на Обводном канале огнем была охвачена площадь около 4800 квадратных метров. В результате все остались живы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появилось видео изнутри горящего гипермаркета «Лента» на Обводном. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Все произошло из-за упавшей жидкости для розжига с высоты четырех метров. В этом, скорее всего, виноват оператор погрузочно-разгрузочных работ, который по неосторожности сметил поддон с жидкостью и продолжил заниматься своими делами. Как итог – при одном неловком движении бутылки с розжигом повалились на землю. Возгорание спровоцировали искры электроштабелера, передает Neva Today. Пока что нет речи об уголовном деле, но продолжается проверка, в ходе которой хотят выяснить – нарушалась ли техника безопасности.