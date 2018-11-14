Путин посетил концерт в БКЗ "Октябрьский", где выступил перед ветеранами



В БКЗ «Октябрьский» собрались блокадники и ветераны не только с России, но и со всего мира. Всего на концерте присутствовало около 3700 человек. Известно, что в конце всем присутствующим раздали газету «Известия» - копии того самого экземпляра, в котором людей оповещали о снятии блокады.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов поздравил блокадников со сцены Ледового дворца. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



На концерте под названием «Слушай, страна, говорит Ленинград!» среди прочих гостей был глава России. Он прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие сразу в нескольких мероприятиях. Выйдя на сцену, он произнес слова благодарности, а также выразил надежду на то, что молодое поколение не забудет подвиг своих предков.