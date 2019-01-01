Владимир Путин остановил охрану, чтобы пообщаться с петербуржцами

Во время пребывания в Петербурге, в День празднования снятия блокады Ленинграда, 27 января, Владимир Путин лично пообщался с петербуржцами. Об этом пишет РИА Новости.





Когда глава государства находился на Пискаревском кладбище для возложения цветов, он решил пообщаться с жителями Петербурга, которые тоже находились там. Сообщается, что охранник президента попытался оградить его, но Владимир Путин жестом остановил своего защитника.

Путин поговорил с петербуржцами, пожал им руки, а к одной маленькой девочке он подошел сам, чтобы пообщаться с ней.



