С начала зимы в Санкт-Петербурге выпало 90 сантиметров снега



При этом горожане продолжаются жаловаться на качество уборки снега – они делятся фотографиями сугробов в социальных сетях, а комитет по благоустройству тем временем пытается уследить за всеми районами города.

Сегодня со снегом борются 1160 единиц специальной техники, говорится в сообщении ведомства. Они трудятся не только днем, но и ночью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Петербурга проголосовали за самый важный проект в сфере благоустройства в 2018 году. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

При этом горожане продолжаются жаловаться на качество уборки снега – они делятся фотографиями сугробов в социальных сетях, а комитет по благоустройству тем временем пытается уследить за всеми районами города.

Так, 26 января с улиц города вывезли 65 тысяч кубометров снега, а 25 еще больше – почти 70, что стало рекордом этой снежной зимы. Для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться по Санкт-Петербургу, дороги и тротуары обрабатываю песко-соляной смесью, а также посыпают гранитной крошкой.