Беглов поздравил блокадников со сцены Ледового дворца



Глава северной столицы перечислил для начала многочисленные подвиги людей, отстаивающих город. Он напомнил, что люди делали все, чтобы выжить и не сдаться врагу.



«Город жил, сражался, работал и победил. Спасибо вам!» - передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

На мероприятии также была представлена книга «Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Блокада Ленинграда».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин похвалил «Ленрезерв», общаясь с основателем проекта. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

На концерте присутствовали ветераны, которых приехал поздравить временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он выступил с речью, в которой обратился ко всем присутствующим со словами поддержки и благодарности.