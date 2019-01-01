Марафон «Дорога жизни» в Петербурге собрал 2500 участников

Сегодня, в День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, в Петербурге прошел ежегодный марафон «Дорога жизни». В этом году он стал юбилейным – ему исполнилось 50 лет – и собрал он около 2500 участников. Об этом сообщает областная администрация.





По той самой трассе, которая в годы войны связывала блокадный Ленинград со страной, сегодня пробежали и профессиональные спортсмены, и простые желающие, и петербуржцы, и жители других регионов России.





Отметим, что длина марафонского маршрута – 42 километра. Его стартом стал мемориал «Разорванное кольцо», а финишем – мемориал «Цветок жизни».



