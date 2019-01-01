«Зенит» почтил память о блокаде минутой молчанья



Напоминаем, что сегодня в городе проходит множество мероприятий. В Санкт-Петербург приехали блокадники со всей России и мира, чтобы возложить цветы к памятникам и вспомнить о тяжелых для всей страны днях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин похвалил «Ленрезерв», общаясь с основателем проекта. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



«Сине-бело-голубые» готовятся к важным матчам. Сегодня, 27 января, они встали утром, чтобы начать очередную тренировку – им нужно восстанавливаться и приходить в форму после длительных новогодних праздников. Даже находясь далеко от родины, они не забыли о важной для Санкт-Петербурга дате – 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почтив память погибших минутой молчанья, они приступили к тренировке.