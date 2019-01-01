Стало известно, с кем сразится Шарапова на St. Petersburg Ladies Trophy



Спортсменка, в свою очередь, заявила, что всегда стремиться только к победе. В случае, если Шарапова станет лидером поединка, ей предстоит сразится с Касаткиной, говорится в сообщении пресс-службы St. Petersburg Ladies Trophy.

Напоминаем, что первые игры состоятся уже 28 января и продлятся до третьего февраля. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Шарапова посетила Мариинский театр. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Фото: Instagram



Спортсменка, в свою очередь, заявила, что всегда стремиться только к победе. В случае, если Шарапова станет лидером поединка, ей предстоит сразится с Касаткиной, говорится в сообщении пресс-службы St. Petersburg Ladies Trophy.

Соответствующие изменения уже внесли в сетку одиночного разряда. Дело в том, что случились непредвиденные технические неполадки. Известно, что Гаврилова является победительницей квалификации в первом круге турника – она станет достойным соперников Шараповой.